Cadastro de pedófilos: por que ainda não saiu do papel?

Por Mauricio Dziedricki, ex-deputado estadual e federal

O Rio Grande do Sul enfrenta um cenário alarmante: os casos de pedofilia aumentaram de forma significativa. Em resposta, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) criou um núcleo especializado para identificar e responsabilizar autores de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

A nova estrutura reúne diferentes áreas de atuação e incorporou um avanço tecnológico importante: um equipamento capaz de identificar agressores por meio de amostras de saliva em até 90 minutos — tecnologia usada pelo FBI e em operações internacionais. A medida é positiva, mas ainda insuficiente quando percebemos que um condenado ou investigado por abusos continua criando mecanismos para se aproximar de crianças.

Por isso, urge a implementação de outra ferramenta essencial, o Cadastro Nacional de Estupradores e Pedófilos. Aprovado em 2024, com base no PL 6.212/2023, de autoria da senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), o cadastro virou lei e deveria estar em pleno funcionamento. Mas, passados seis meses da sanção, segue fora do ar, sem prazo de implementação.

Aprovado em 2024, com base no PL 6.212/2023, de autoria da senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), o cadastro virou lei e deveria estar em pleno funcionamento

Aqui no Estado, apresentei o projeto que deu origem à Lei nº 15.130/2018, do Cadastro Estadual de Pedófilos. Na Câmara Federal também defendi a pauta, apresentando propostas de aprimoramento do sistema. O cadastro deveria servir justamente para evitar que agressores circulem impunemente em ambientes com crianças e adolescentes, como escolas, creches, igrejas e associações esportivas.

Hoje, a realidade é que mais da metade dos crimes contra menores acontece dentro de casa ou é cometida por pessoas conhecidas da família. E, segundo estudos, mais de 50% dos abusadores reincidem no primeiro ano após deixar a prisão.