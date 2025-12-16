Bolsa Família e mercado de trabalho

Por Felipe Garcia, professor de economia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Os impactos do Bolsa Família sobre a força de trabalho sempre permearam o debate público. Após a pandemia, quando o programa passou a destinar maior valor per capita às famílias, as discussões sobre seus efeitos no mercado de trabalho se intensificaram. Para ilustrar: o valor médio transferido em dezembro de 2018, corrigido pelo IPCA para dezembro de 2024, era de R$ 260,40, enquanto em dezembro de 2024 atingiu R$ 676,26 — um aumento real de 159,7%.

O problema central está na multiplicação desses limiares coincidentes

Embora esse salto no valor médio surja como candidato natural a explicar retrações na oferta de trabalho (via efeito-renda), chamo atenção para outra dimensão crítica: o aumento de programas que utilizam pontos de corte na renda per capita do Cadastro Único. Exemplos incluem o Pé de Meia (federal), o Família Gaúcha (do Estado) e a Tarifa Social de Energia Elétrica (federal). O problema central está na multiplicação desses limiares coincidentes: ao ultrapassá-los, a família perde simultaneamente o acesso a múltiplos programas, elevando o custo de oportunidade da formalização.

O tema exige profunda análise de dados. Afinal, a rede de proteção social visa assegurar estabilidade e a superação da pobreza, objetivos incompatíveis com o desincentivo à participação no mercado formal. O engajamento na informalidade é temerário, pois postos formais oferecem melhores perspectivas, como oportunidades de bancarização (crédito) e acesso pleno à seguridade social.