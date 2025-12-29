As ferrovias e o futuro: o desafio de gerações

Por Clóvis Magalhães, representante do RS no GT das Ferrovias do Codesul

O futuro das ferrovias no Brasil chegou a um ponto que não admite neutralidade. O modelo de decisão centralizado em Brasília, repetido por sucessivos governos, tornou-se insustentável. O eixo Sul — articulado no Codesul — não aceita mais ser tratado como um apêndice nas escolhas estratégicas do modal ferroviário. Os Estados da região têm capacidade técnica e peso econômico para exigir participação vinculante nas decisões que impactam sua competitividade.

É inadmissível que uma região responsável por parcela relevante da produção nacional siga dependente de uma malha ferroviária precária, descontinuada e conduzida por critérios alheios à realidade local. A falta de protagonismo dos Estados na governança do setor é mais do que uma falha administrativa: é uma distorção federativa que fragiliza a autonomia regional e compromete políticas públicas essenciais. O Codesul já deixou claro que não ficará à margem.

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul têm demandas convergentes e urgências comuns. Defender um novo arranjo institucional para o modal ferroviário não é retórica regionalista, mas uma necessidade política. Sem a participação efetiva dos Estados, qualquer plano nacional será incompleto e distante das necessidades da economia do Sul. A governança ferroviária deve funcionar como pacto federativo — não como agenda unilateral de instâncias que desconhecem o impacto de suas próprias decisões.