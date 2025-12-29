As enchentes no Rio Grande do Sul e o “poluidor-pagador climático”

Por Rafaela Santos Martins da Rosa, juíza federal em Porto Alegre e doutora em direito público.

A evolução da responsabilidade civil diante de perdas e danos climáticos extremos vai seguir uma lógica já conhecida no direito: a demonstração de nexo causal mesmo quando os efeitos danosos só se manifestam anos depois. O paralelo com Minamata é instrutivo. Lá, o despejo de mercúrio por décadas parecia, à época, distante dos impactos humanos; somente muito tempo depois emergiram graves deficiências neurológicas que permitiram estabelecer a cadeia causal e responsabilizar os agentes poluidores.

Hoje, a ciência de atribuição de eventos extremos cumpre papel semelhante. Ela demonstra, com grau crescente de robustez, que as emissões de grandes empresas fósseis, assim como cimenteiras e a indústria de alimentos, amplificam a frequência e a intensidade de eventos extremos, como inundações, enxurradas e secas. Ainda que não se possa “apontar” uma molécula de CO2 específica, é possível quantificar e individualizar a contribuição proporcional desses emissores para o aquecimento do sistema climático que intensifica eventos como as inundações no Rio Grande do Sul em 2024.

Tribunais já se confrontam com modelos de causalidade análogos aos utilizados em danos tóxicos

Ações judiciais em diversas jurisdições já seguem essa trilha. O caso de Saúl Luciano Lliuya contra a alemã RWE AG, as vítimas do furacão Odette nas Filipinas e das inundações no Paquistão contra emissores expressivos, entre outras, mostram que tribunais começam a se confrontar com modelos de causalidade análogos aos utilizados em danos tóxicos históricos. Não se exigirá mais uma certeza absoluta, mas sim a demonstração de que a conduta empresarial contribuiu de forma mensurável e relevante para o risco e para as perdas e danos. Assim definiu a Corte alemã no primeiro caso, já encerrado.