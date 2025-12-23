Advocacia predatória e o direito dos passageiros

Por João Antonio de Albuquerque e Souza, advogado e mestre em Direito pela UFRGS

Na data de 26/11/2025, o ministro Dias Toffoli, do STF, ordenou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre o transporte aéreo. Consta na fundamentação do ministro que "há uma articulação clara de litigância predatória, praticada por meio do que se tem chamado de aplicativos abutres, que identificam 'problemas' em voos, e estimulam os passageiros a ingressarem, de forma rápida, fácil e sem custos, com um processo judicial, na promessa de ganharem indenizações vultosas".

Se um dos principais problemas a serem combatidos é a advocacia predatória, por que razão penalizar os passageiros que suportaram prejuízos concretos com a suspensão dos processos?

Ora, mas se um dos principais problemas a serem combatidos é a advocacia predatória, por que razão penalizar os passageiros que suportaram prejuízos concretos com a suspensão dos processos? Não faz sentido! Que se combata a advocacia predatória. Há formas eficientes de fazer isso, como ir atrás dessas startups que atuam no mercado para captar clientes comprando direitos de passageiros, por exemplo. Conforme consta na própria decisão do ilustre ministro, "cerca de 10% dos aproximadamente 400 mil processos movidos no país foram ajuizados por apenas 20 advogados ou escritórios advocatícios". Logo, não seria mais interessante investigar e eventualmente punir esses 20 advogados? O passageiro que ficou toda a sua viagem de férias sem a sua mala ou o profissional que viajou para um congresso e só chegou no destino após o evento não possuem nada a ver com isso!