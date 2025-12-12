A voz da indústria gaúcha

Por Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs

O caminho da prosperidade para o Rio Grande do Sul passa pela capacidade de fortalecer a indústria e o empreendedorismo em todos os recantos do Estado. Foi com este propósito que, em 2025, desenvolvemos o programa Rota Fiergs, uma iniciativa dedicada a ouvir os industriais e seus sindicatos, captando anseios e propostas para um futuro mais sustentável e competitivo.

A participação de 1,5 mil pessoas comprovou o anseio do setor por ser escutado

Percorremos dez regiões, abrangendo todos os municípios gaúchos, promovendo um diálogo com propósito. A participação de 1,5 mil pessoas comprovou o anseio do setor por ser escutado e a necessidade de ações compartilhadas. Desse debate, surgiram 150 demandas, sendo 52 priorizadas, que hoje servem como metas para o nosso trabalho.

Entre os principais focos definidos pela base industrial, destacam-se: a urgência em resolver os gargalos de infraestrutura; o investimento contínuo em educação e qualificação de mão de obra; a ampliação da utilização de tecnologia como ferramenta para inovação e ganhos de produtividade; e a atração de investimentos robustos que auxiliem na geração de novas oportunidades.

O Rota Fiergs não se limitou a diagnosticar. Já alinhado às demandas locais, iniciamos entregas concretas. Até 2027, serão investidos R$ 419,5 milhões em unidades do Sesi e Senai, contemplando educação básica, profissional, saúde e tecnologia, atendendo às necessidades do setor industrial e com reflexos positivos em todas as comunidades.

O programa Rota Fiergs reafirma que a força da indústria gaúcha está em sua diversidade e capilaridade. Mostra que, ao unir forças, potencializamos nossa voz e nossa capacidade de realização. Com parceria e visão de futuro, estamos construindo hoje a indústria do amanhã. A rota está traçada.