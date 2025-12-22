A paz e o símbolo

Por Celso Gutfreind, psicanalista e escritor

Coletivamente, não há muito o que esperar de antissemitas (certamente muitos; a maioria, talvez) que confundem sionismo com terrorismo e judeus com genocidas. Podem parecer socialmente afáveis, mas em nada contribuem com a paz. Apregoam a ilegitimidade do Estado de Israel, único lugar no mundo em que o povo judeu, depois de séculos de perseguição e assassinatos, pode viver em segurança. Eles parecem estar no mundo desde que o mundo é mundo, e um segundo habitante se sucedeu a um primeiro, um terceiro a um segundo, e assim por diante.

Coletivamente, não há muito o que esperar de judeus (não, eles não são a maioria) que apregoam políticas expansionistas e colonialistas na Faixa de Gaza, combatendo o terrorismo com reações violentas contra civis e criando condições desumanas para o povo palestino. Em nada contribuem com a paz naquela região e, portanto, fora dela. Pertencem a governos extremistas felizmente provisórios, ao contrário de um povo e de um Estado, estes, sim, permanentes.

Ahmed al Ahmed, o muçulmano que arriscou a própria vida para conter um dos atiradores do ataque antissemita na praia australiana de Sydney, merece toda a nossa atenção

Nenhum desses grupos colabora com um grupo muito maior do que eles. As suas realidades fanáticas, isentas de um sentimento de alteridade, esgotam-se em lógicas mortíferas. Por isso, não chegam ao símbolo, este espaço humano transcendente que se abre para toda a humanidade. Polido e amadurecido pelos séculos, o símbolo é casa aberta para acolher diferenças.