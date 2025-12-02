Por Valéria Leopoldino, primeira-dama de Porto Alegre

O Natal sempre desperta sentimentos que aquecem a alma. É um tempo em que lembramos do valor de estender a mão, de acolher e de renovar a esperança. Ao visitarmos tantas comunidades ao longo do ano, vemos nos olhos das crianças um brilho que persiste, mesmo diante das dificuldades. Muitas delas sonham com algo simples: um brinquedo que permita imaginar, brincar e sentirem-se queridas.

É dessa sensibilidade que nasce a campanha da prefeitura, a Missão Secreta do Papai Noel. Ela é um convite para que todos participem de um gesto coletivo de carinho. E queremos que as próprias crianças também façam parte disso. Quando chamam colegas da escola, conversam com os pais ou pedem aos familiares para contribuir, aprendem desde cedo que a generosidade é uma semente que transforma vidas. E descobrem que ajudar outra criança traz um tipo de alegria que permanece.

Doar um brinquedo novo ou usado em boas condições parece simples, mas carrega um significado profundo. Cada presente diz a uma criança vulnerável: você importa, alguém pensou em você. É assim que a verdadeira magia do Natal se espalha, por meio de gestos que iluminam caminhos e fortalecem vínculos.

No Gabinete da Primeira-Dama, seguimos cultivando esse cuidado ao longo de todo o ano, conforme o estoque nos permite. Sabemos que o espírito natalino não cabe apenas em dezembro. Ele vive na presença constante, na escuta atenta e no encontro com as famílias que enfrentam desafios diários, mas mantêm acesa a esperança de dias melhores.

E, afinal, qual é essa missão secreta da qual tanto falamos?

É a missão de olhar para o outro com amor. De compartilhar o que temos. De ensinar nossas crianças que generosidade é caminho de vida. Não há mistério: o segredo dessa missão é justamente o que deve ser revelado ao mundo. É a novidade de vida que o Natal nos convida a espalhar – um chamado para que todos sejamos instrumentos de bondade, alegria e cuidado.