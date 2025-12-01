A epidemia que não arrefece no RS

Por Dimas Alexandre Kliemann, médico infectologista e presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia

Neste 1º de dezembro celebra-se o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS e os dados mais recentes sobre HIV e AIDS no Rio Grande do Sul dão o alarme _ e exigem uma resposta urgente de toda a sociedade. Segundo o estudo Atitude publicado em 2025, uma em cada 63 pessoas morando na região metropolitana está infectada pelo HIV. A mortalidade por AIDS, por sua vez, continua alta: 7,3 óbitos por 100 mil habitantes, a maior dentre todas as unidades da federação.

Esses números evidenciam que temos uma epidemia generalizada no RS (que não afeta somente grupos específicos) e ainda longe de ser controlada. Além disso, sempre que temos muitas pessoas suscetíveis (sem o vírus) em um local com um prevalência alta como aqui, a tendência de crescimento permanece.

A saúde pública só avança quando cada cidadão assume sua parte

É impressionante comparar a revolução no tratamento da AIDS nas últimas quatro décadas com a realidade atual no nosso Estado. Hoje, graças aos avanços da medicina, o HIV é controlável: com terapia antirretroviral adequada, a carga viral pode tornar-se indetectável e o risco de transmissão, nulo. Mas isso só funciona se houver testagem precoce. A detecção tardia impede o benefício pleno dessas conquistas e resulta em sofrimento e mortes evitáveis.

Por isso, é fundamental que toda a população _ independentemente de orientação sexual, idade ou classe social _ adote o exame anti-HIV como prática rotineira de autocuidado. E mais: para além do teste, hoje existem diversas estratégias de prevenção eficazes, como a profilaxia pré-exposição (PrEP), disponível em formulações orais e injetáveis. No RS, o número de pessoas que aderiram à PrEP saltou, mostrando que a prevenção está ao alcance.