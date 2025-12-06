A decisão monocrática de Gilmar Mendes, Abel Braga fala da luta do Inter contra o rebaixamento, Flávio Bolsonaro lança seu nome à Presidência

A intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria insegurança jurídica.
GILMAR MENDES
Ministro do STF, em sua decisão monocrática que tornou mais difícil o impedimento de ministros da Corte.
Já falei no vestiário, mas vou falar até domingo. Honra, é isso.
ABEL BRAGA
Técnico do Inter, após a derrota para o São Paulo, sobre a última chance de o time escapar do rebaixamento.
A minha inclinação é somar, ouvir e fazer o melhor.
LUCIANO ALABARSE
O gestor cultural foi anunciado na terça-feira como o novo presidente da Fundação Theatro São Pedro.
É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.
FLÁVIO BOLSONARO
Senador e filho do ex-presidente anuncia no X sua candidatura à Presidência.
A ideia é licitar e encontrar alguém que possa fazer um volume de investimento superior ao que a Rumo vem fazendo.
RENAN FILHO
Ministro dos Transportes confirma que a malha ferroviária gaúcha terá nova concessionária.
O guri tem mais de 20 anos de casado e nunca me deu nada que tenha comprado em loja. Tudo ele fez. Ou faz.
FERNANDA LIMA
A apresentadora gaúcha, em podcast, falou sobre os presentes que recebe do marido, Rodrigo Hilbert.
Estou mandando o projeto com a intenção de aprovar, porque acho que tem justiça tributária.
SEBASTIÃO MELO
Prefeito da Capital, sobre revisão da planta do IPTU, que prevê aumento para 5% dos imóveis e redução para 20%.