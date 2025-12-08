2025: o ano em que retomamos o futuro de São Leopoldo

Por Heliomar Franco, prefeito de São Leopoldo

Encerramos o primeiro ano de gestão com motivos reais para comemorar. Governar uma cidade exige compromisso com as pessoas e visão de futuro. Em São Leopoldo, esse desafio é ainda maior – e foi encarado de frente.

Assumimos no pós-calamidade, com um cenário fiscal delicado. Em vez de adiar decisões, arregaçamos as mangas. Começamos revitalizando o sistema de proteção às cheias. Elevamos os diques e qualificamos as casas de bombas, além de desassorear trechos do Rio dos Sinos. Recolhemos um total de 7,5 toneladas de resíduos e desobstruímos 181 quilômetros de redes e galerias.

Na saúde, atacamos o principal gargalo: o tempo de atendimento. Hoje, 85% dos leopoldenses dependem do SUS, índice acima da média nacional. Isso exige eficiência – e é nisso que estamos trabalhando.

Também abrimos caminho para pagar e renegociar dívidas históricas

Na educação, valorizamos pessoas. Foram importantes avanços, como o pagamento integral do piso nacional do magistério. Também garantimos reajustes, concedemos aumento histórico de 15% no vale-alimentação, anunciamos concursos e estamos com obras em sete escolas, além da construção de uma nova escola municipal de educação infantil (Emei) – com a meta de zerar a fila de espera por vagas em creches na cidade.

As finanças começam a se reorganizar. Aprovamos leis de modernização e desburocratização, facilitando e descomplicando o dia a dia de quem empreende e de quem vive a cidade. Também abrimos caminho para pagar e renegociar dívidas históricas, recuperando a capacidade de investimento.

Na assistência social, ampliamos políticas e qualificamos a rede de acolhimento, reduzindo a população em situação de rua e devolvendo dignidade. No início do ano, 359 pessoas estavam nessa situação. Atualmente, são 51. Na área da habitação, aceleramos a regularização fundiária e novos programas de moradia para centenas de famílias reiniciarem suas histórias de vida.