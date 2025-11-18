Vamos acreditar!

Por Brasil Silva Neto, diretor presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O título deste artigo refere-se ao slogan que pautou a preparação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para passar pelo processo chamado Acreditação Internacional, que avalia instituições de saúde pelo mundo dentro de estritos quesitos de qualidade e segurança no cuidado com os pacientes.

Depois de sermos reconhecidos como o melhor hospital público da América Latina pelo ranking Intellat, o HCPA recebeu, nesta semana, a confirmação da concessão do selo de Acreditação Internacional pela Joint Comission International, maior entidade global certificadora de Hospitais e Instituições de Saúde.

Este é um feito dificílimo de atingir. Toda a estrutura do hospital é escrutinada por cinco avaliadores em uma semana de imersão nesse processo avaliativo, que engloba a revisão das estruturas física e operacional da instituição, qualificação do corpo clínico, governança, qualidade dos serviços prestados, entre outros quesitos.

São poucos os hospitais do Brasil que possuem esse selo de qualidade

São poucos os hospitais do Brasil que possuem esse selo de qualidade. Mas o que é um diferencial e fala muito sobre o que é e o que significa o HCPA para nós, gaúchos, e para a sociedade brasileira, é que somos o único hospital do país a possuir essa certificação na categoria Centro Médico Acadêmico. Ou seja, atingimos esse padrão de excelência internacional não só como uma instituição de assistência à saúde, mas também como um hospital de ensino formador de recursos humanos e gerador de pesquisa, conhecimento e inovação.

É difícil acreditar que um hospital público, um hospital universitário, maior prestador de alta complexidade no RS, que atende predominantemente o SUS e enfrenta seu crônico subfinanciamento, possa atingir parâmetros de qualidade tão altos e ser “Acreditado”.