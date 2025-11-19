Uma cidade feita para as pessoas

Por Eduardo Tonin Citolin, advogado e presidente da Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial (Agaae)

A audiência pública realizada na Câmara de Vereadores marca um momento decisivo para Porto Alegre. O debate sobre o novo plano diretor vai além das linhas de uma lei urbanística, é uma discussão sobre o tipo de cidade que queremos construir para a próxima década.

Vejo com otimismo o movimento que se forma em torno desse processo. A Câmara abriu mais um espaço democrático, permitindo que entidades e cidadãos participassem ativamente das discussões. O Movimento Porto Alegre+, do qual a Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial (Agaae) faz parte, é expressão desse engajamento coletivo. São mais de 60 instituições reunidas em um mesmo propósito: melhorar efetivamente a cidade.

O projeto do novo plano tem méritos importantes. Passa a se preocupar menos com regras do espaço privado e a cuidar melhor das áreas públicas, com atenção aos lugares de convivência, às ruas, às praças e às calçadas – que é onde a vida urbana acontece. Essa mudança de foco é mais do que técnica; é uma transformação cultural.

Criam as bases para uma Porto Alegre mais dinâmica, sustentável e humana

Outro avanço está na ideia de bairros completos, com densificação equilibrada e diversidade de usos. A proposta de dividir o plano em duas leis – uma voltada às diretrizes estratégicas (Pdus) e outra às regras operativas de uso e ocupação (Luos) – também representa um avanço relevante. Esse modelo, já adotado em outras capitais, garante maior clareza técnica, agilidade na atualização das normas e estabilidade às diretrizes de longo prazo.