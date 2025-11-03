Um bilhão de reais devolvidos, um Estado mais justo

Por Eduardo Leite, governador do Estado

Quando lançamos o Devolve ICMS, em 2021, fomos indagados se, de fato, retornaríamos parte do imposto arrecadado para a população de baixa renda. Naquele mês de outubro, estávamos anunciando a quitação das parcelas do décimo terceiro do ano anterior, o que evidenciava os desafios ainda presentes. Além disso, devolver parte do imposto pago em alimentação ou vestuário, por exemplo, dependia de muita inovação na gestão, o que foi equacionado com novos sistemas da Procergs e com Cartão Cidadão, distribuído pelo Banrisul para colocar o dinheiro na mão dos beneficiários em todo o Estado.

Agora, em outubro de 2025, atingimos a marca de R$ 1 bilhão devolvidos aos gaúchos, um valor expressivo e que comprova que o programa é exemplo concreto de justiça tributária com justiça social, porque alivia o bolso de quem mais precisa. Nesses quatro anos, mais de 1 milhão de CPFs foram contemplados. Ou seja, a devolução tributária chegou efetivamente aos lares de 1 milhão de diferentes famílias.

Esse resultado só foi possível com a mudança na gestão das contas públicas

Esse resultado só foi possível com a mudança na gestão das contas públicas. A combinação de responsabilidade fiscal com responsabilidade social permitiu ao governo ampliar políticas públicas. E o Cartão Cidadão se expandiu para outros programas, inclusive na devolução de imposto pago na compra de eletrodomésticos e no auxílio do Volta por Cima na enchente de 2024.

Isso comprova o que sempre dissemos: que cuidar das pessoas exige primeiro fazer a lição de casa. Com a regularização das finanças hoje pudemos intensificar ações sociais. É uma agenda de desenvolvimento equilibrada, que une gestão eficiente, prioridades sociais e fortalecimento econômico. É um modelo de governo que busca gerar oportunidades, reduzir desigualdades e promover bem-estar para todos os gaúchos.