Sua marca deve criar desigualdade

Por Felipe Schmitt-Fleischer, estrategista de marcas, palestrante e cofundador da Evolgo

Tempos atrás, assisti a uma apresentação sobre Ernest Shackleton e a expedição à Antártida com o navio Endurance. Talvez seja a história fracassada de maior sucesso da humanidade. O Endurance nunca chegou ao destino. Ficou preso no gelo até ser engolido pelo mar. A tripulação passou meses à deriva, cercada de frio e escuridão. Quando perceberam que ninguém iria salvá-los, Shackleton e cinco homens tomaram um barco salva-vidas – o James Caird – e navegaram pelo mar mais perigoso do planeta. Sem GPS, sem garantias. Apenas visão, propósito e liderança.

Recentemente, estive diante do James Caird. Um barco pequeno, frágil, mas que salvou todos os tripulantes. E percebi: construir uma marca é como navegar. Em meio à incerteza, não é o tamanho do barco – é a coragem da missão.

O branding é a técnica para moldar essa lembrança na mente das pessoas

Vivemos um tempo de iguais. A pesquisa Meaningful Brands mostrou que três em cada quatro marcas poderiam desaparecer sem deixar saudades. Neste mar dos ordinários, quem compete apenas por preço acaba afundando. Marcas deveriam ser uma estratégia para o lucro sustentável.

Elas são faróis no nevoeiro – facilitam decisões e reduzem o medo do desconhecido. O branding é a técnica para moldar essa lembrança na mente das pessoas. É o bote salva-vidas que impede sua marca de se afogar no mar dos iguais. Ele cria desigualdade: aquela que desperta desejo, reduz comparações e gera valor.