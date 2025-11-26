SOS engenharia: o futuro em risco

Por Cezar Henrique Ferreira, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul (Senge-RS)

A engenharia é um dos pilares do desenvolvimento de qualquer nação. Entretanto, enfrentamos uma ameaça silenciosa e alarmante. A baixa procura por cursos de graduação, o aumento da evasão e a redução de formados são alertas sobre o futuro da profissão e, por consequência, sobre a capacidade de desenvolvimento do Brasil.

Tal realidade está associada a fatores como a deficiência no ensino básico, a percepção de graduações longas e complexas, a falta de atratividade e de realização profissional e a baixa remuneração. Entre 2014 e 2021, perdemos cerca de 150 mil matrículas em cursos de Engenharia. Na área civil, a redução no número de alunos é superior a 50%. Proporcionalmente, formamos quatro vezes menos engenheiros do que os EUA e o Japão e metade do que a China e a Índia.

Entre 2014 e 2021, perdemos cerca de 150 mil matrículas em cursos

Recém-formados têm dificuldade de ingresso no mercado e muitos atuam em outras áreas em busca de melhor remuneração. A CNI estima um déficit de 75 mil engenheiros. O resultado é um perigoso impacto em setores estratégicos, como infraestrutura, tecnologia e até na soberania nacional.

É urgente uma ação integrada entre instituições de ensino, entidades profissionais e governos. Investir na Educação Básica é o primeiro passo. Em paralelo, é preciso valorizar a carreira, atualizar currículos, oferecer cursos presenciais de qualidade e apresentar as inúmeras possibilidades de atuação e seu impacto social positivo. Incentivos financeiros, mentorias e aproximação entre escolas e universidades podem despertar o interesse dos jovens.