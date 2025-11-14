Sobre ser professora alfabetizadora em Porto Alegre com 40°C

Por Luciana Piccoli, professora da Faculdade de Educação da UFRGS na área de didática dos anos iniciais, leitura e escrita e vice-coordenadora do Fórum Estadual de Alfabetização do RS

15h e sensação térmica de 40°C. A orientadora chega na escola na periferia da Capital e se dirige à sala de aula para a visita do estágio de docência da orientanda. Lá avista a professora estagiária e também a professora titular da turma.

A sala está escura e há apenas o barulho do único ventilador que funciona. As crianças, escondidas, preparam uma surpresa para a "profe da profe". Embarcando naquele jogo de silêncio, ela pergunta: nossa, não veio ninguém na aula hoje? Um burburinho inicia e o movimento daqueles corpos inquietos fica evidente. A vermelhidão da pele das poucas crianças brancas e o suor de todas denunciam o calorão ainda na primavera.

A professora em formação, uma estudante chinesa em mobilidade acadêmica no Brasil, organiza a agenda do dia no quadro. O calor dentro da sala de aula é insuportável, desumano. A estagiária convida a turma para ir à área coberta em frente à sala, onde parece estar um pouco mais suportável. Um cartaz com um texto é colado na parede, e um semicírculo é formado pelas crianças. Cada uma delas tem uma cópia do texto, em letra maiúscula ou minúscula, conforme seus conhecimentos. A professora em formação media a proposta, alternando momentos de leitura em coro com leituras individuais orais e auxilia as crianças que apresentam dificuldade. Todas estão desejosas para participarem da leitura oral, uma prática cujo significado já aprenderam, uma vez que imprime o emblema da conquista da alfabetização.

Na turma, há um aluno em investigação para deficiência intelectual e outro para transtorno de oposição e desafio. Durante a tarde, foram inúmeras intervenções feitas pela titular para mediar conflitos entre essa criança e os colegas. A ressalva feita por ela — "No início do ano era muito mais difícil... — sinaliza seu árduo trabalho cotidiano com os desafios vividos junto das crianças atípicas, em um contexto fragilizado, sem o apoio de mediadores de inclusão.

Em meio a outras propostas, chega o momento da despedida da visita, selado por um abraço entre as três.

No percurso até a escola dos meus filhos, repasso cada cena vivida.