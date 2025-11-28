Segurança pública como palco de disputa política

Por Covatti Filho ,deputado federal e presidente do Progressistas RS

Após a megaoperação policial no Rio de Janeiro, o país voltou sua atenção para o debate sobre segurança pública. As imagens da polícia atuando nas comunidades reacenderam uma discussão que nunca deveria sair do centro da agenda nacional: como o Estado pode enfrentar bandidos com firmeza, inteligência e justiça, protegendo o cidadão de bem sem hesitar diante da criminalidade organizada.

O tema não é novo, mas a urgência é cada vez maior. O crime organizado ultrapassou fronteiras, se sofisticou, corrompeu estruturas e passou a disputar poder com o próprio Estado. Em poucos dias, parlamentares de 12 partidos apresentaram 51 projetos de lei sobre o tema, o que mostra como a segurança se tornou também campo de disputa política.

Precisamos entender que o caminho não é esse. Não podemos nos limitar a soluções elaboradas no calor da comoção pública. O Brasil precisa de leis firmes, estrutura adequada e valorização dos profissionais que colocam a vida em risco diariamente.

No Fórum de Segurança Pública Pelo Brasil, promovido recentemente pela Fundação Francisco Dornelles, reafirmamos um compromisso central do Progressistas: a defesa do cidadão de bem e o respeito a quem o protege. Sustentamos que é preciso fortalecer nossas polícias e rejeitar a ideia de que o criminoso deve ser tratado como vítima. O excesso de garantismo e a impunidade não fortalecem a democracia - enfraquecem o Estado e colocam a sociedade em risco.

A segurança pública não tem partido. É uma missão de Estado, que exige união, coragem e responsabilidade. O Brasil precisa parar de reagir apenas quando o caos se instala. A verdadeira política de segurança é aquela que antecipa, previne e dá condições para que as instituições funcionem com autoridade e respeito.