Samu Porto Alegre: 30 anos abrindo caminhos e salvando vidas

Por Fernando Ritter, secretário municipal de Saúde de Porto Alegre

No seu primeiro dia de trabalho, um enfermeiro recém-chegado ao Samu Porto Alegre, há 15 anos, Paulo se chama, contou que finalmente entendeu como Moisés atravessou o Mar Vermelho: de ambulância. Ele viu as sirenes abrirem caminho entre os carros e a cidade se mover para que uma vida fosse socorrida. Dali em diante, descobriu o sentido da vocação e, como tantos outros profissionais, se apaixonou por esse serviço que é sinônimo de coragem, entrega e amor pela vida.

Neste 14 de novembro, o Samu Porto Alegre completa 30 anos. Pioneiro no Brasil, o serviço começou a operar em 1994, antes mesmo da criação do modelo nacional, e se tornou referência na organização do atendimento pré-hospitalar.

Ao longo dessas três décadas, foram incontáveis chamados, histórias e desafios que moldaram uma rede capaz de responder com agilidade e competência a quem mais precisa.

É motivo de orgulho para a Capital ter sido o berço dessa experiência

O Samu é, acima de tudo, um retrato da dedicação humana aliada à tecnologia e à gestão. Hoje, o serviço opera com centrais informatizadas, integração com a regulação hospitalar e apoio da telemedicina. A inovação, porém, nunca substituiu o elemento essencial que move cada socorrista: o compromisso com o próximo. É essa combinação de técnica, empatia e preparo que mantém viva a essência do atendimento.

Em Porto Alegre, o som das sirenes do Samu faz parte do cotidiano – e também da confiança da população. Cada ligação para o 192 representa um pedido de ajuda que mobiliza equipes inteiras, de médicos e técnicos a motoristas e reguladores. Em média, são cerca de 80 mil atendimentos por ano. Esse é o verdadeiro significado do serviço público em sua melhor forma: estar presente quando a cidade mais precisa.