Salários em dia: compromisso com quem faz o Estado acontecer

Por Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Durante 57 meses seguidos, milhares de servidores públicos viveram a incerteza de não saber quando o salário cairia na conta. Era preciso negociar despesas, adiar compromissos, lidar com a instabilidade que afetava o dia a dia. Há cinco anos, essa realidade mudou. Desde novembro de 2020, o Estado passou a pagar em dia, mês após mês, com previsibilidade e compromisso. O salário deixou de ser motivo de preocupação e passou a representar segurança e estabilidade para quem ensina, protege, cuida e faz o Rio Grande do Sul acontecer.

Essa virada representa mais do que uma conquista administrativa: é um símbolo de responsabilidade e reconstrução da confiança no poder público. Com o fim dos atrasos, o Estado deixou de gastar com indenizações e passou a investir. Em 2024, foram R$ 6,4 bilhões aplicados, o maior valor em 25 anos.

Essa virada representa mais do que uma conquista administrativa

O 13º salário, que chegou a ser pago em até 12 vezes entre 2015 e 2020, hoje tem parcelas antecipadas há cinco anos consecutivos. Mesmo diante da maior tragédia climática da história do Estado, em 2024, antecipamos a primeira parcela como apoio aos servidores afetados pelas enchentes. Neste ano, 90% do valor foi pago em 3 de novembro.

Desde o início da nossa gestão, foram admitidos mais de 40 mil servidores nas carreiras da Administração Direta, entre vínculos efetivos e temporários. Somente em 2025, foram mais de 10 mil ingressos, reforçando áreas essenciais como educação e segurança pública. Também avançamos na valorização concreta dos servidores, com reajustes salariais para mais de 228 mil vínculos, reestruturação de carreiras, retomada das promoções e ampliação do vale-refeição para todos os ativos do Executivo. Em novembro, o benefício chegou a R$ 426,92.