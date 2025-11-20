Reciclagem de plásticos não é uma farsa!

Por Luiz Henrique Hartmann, coordenador do Comitê Sinplast-RS de Reciclagem

Nos últimos anos, tornou-se comum ouvir que a reciclagem de plásticos seria uma "farsa" criada pela indústria para mascarar a falta de compromisso ambiental. Essa narrativa, movida por desinformação e desconhecimento técnico, presta um enorme desserviço à sociedade e ao meio ambiente. A verdade é que a reciclagem mecânica de plásticos é uma realidade consolidada no Brasil e no mundo, com resultados comprováveis, mensuráveis e cada vez mais significativos.

O país já recicla cerca de 23% das embalagens plásticas rígidas pós-consumo e 18% das embalagens flexíveis, como filmes e sacolas. Milhões de toneladas de material são efetivamente reaproveitadas e voltam ao mercado em forma de sacos de lixo, garrafas, frascos, embalagens de cosméticos e itens agrícolas. Negar esses números é negar a evolução de uma indústria que se moderniza e incorpora de forma permanente novas tecnologias em todas as etapas do processo.

É uma indústria vital, tecnológica e certificada, que reduz impactos ambientais, gera emprego e renda

Além de reduzir o volume de resíduos destinados a aterros, a reciclagem evita emissões significativas de gases de efeito estufa. Cada tonelada de plástico reciclado reduz até 2,5 vezes as emissões de CO2 em comparação à produção de material virgem. É uma ferramenta essencial para o combate às mudanças climáticas e para diminuir a dependência de recursos fósseis, como petróleo e gás natural.

O impacto social também é expressivo: mais de 200 mil pessoas vivem diretamente dessa atividade no Brasil, entre catadores, cooperativas e trabalhadores de indústrias recicladoras. Trata-se de uma cadeia produtiva que movimenta milhões de reais e sustenta milhares de famílias, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento econômico local. Além disso, o novo decreto federal nº 12.688 determina que todas as embalagens plásticas contenham ao menos 22% de material reciclado, estimulando ainda mais a eficiência e a inovação do setor.