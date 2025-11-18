Primeiros 365 dias de um plano de Estado

Por Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil, e Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico

O Rio Grande do Sul vive uma fase de novas oportunidades. O Estado, após profundas reformas e um programa de concessões e privatizações, alcançou equilíbrio fiscal, o que nos possibilita fazer movimentos com foco na construção do futuro. Isso evidencia o nosso amadurecimento, materializado no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável que completou um ano, consolidando-se como um guia de crescimento que alia eficiência econômica, responsabilidade ambiental e compromisso social.

Esse plano foi construído com base técnica, diálogo e visão de futuro. Em 2024, o Estado atraiu mais de R$ 100 bilhões em investimentos. Em 2025, a prospecção ganhou nova força com a Invest RS, agência de desenvolvimento gaúcha que se destaca como uma das entregas do plano e que já tem resultados concretos acontecendo.

Projetos como o complexo aeronáutico da Aeromot, o polo de data centers da Scala AI City, a fábrica de semicondutores da Tellescom e outras operações de empresas de tecnologia e infraestrutura refletem a confiança no Rio Grande do Sul como um local seguro e atrativo para empreender.

Essa dinâmica é conduzida por uma gestão que combina planejamento, execução e sustentabilidade. Um exemplo desse trabalho é o lançamento do primeiro programa estadual de fomento à descarbonização industrial no Brasil à base de hidrogênio verde. Essa conquista é a expressão dos habilitadores Recursos Naturais e Ambiente de Negócios, o que evidencia que o plano fez entregas efetivas.

Queremos cuidar das pessoas e construir um futuro mais próspero

No campo da educação, expandimos de 18 para 303 escolas em tempo integral, processo que começou em 2019. Um aumento de mais de 1.500% em seis anos. Isso é investir na qualificação das pessoas, o que nos remete a uma entrega prevista no habilitador Capital Humano do plano.