Plano diretor: quem ganha com a pressa?

Por Paulo Brack, biólogo, professor do Departamento de Botânica da UFRGS e vereador suplente do PSOL

O novo Plano Diretor Urbano Sustentável de Porto Alegre (PL Complementar n.º 019/2025) foi submetido no dia 12 de setembro de 2025 à Câmara Municipal de Porto Alegre, para ser aprovado no início de dezembro deste ano. Entretanto, a proposta sofreu muitas críticas, principalmente do Fórum de Entidades do Plano Diretor, em que dezenas de entidades manifestaram considerar um processo atropelado, que viola direitos de comunidades desfavorecidas, passando por cima dos direitos da natureza, sem garantias de proteção ao patrimônio natural e cultural da Capital.

Infelizmente, não houve discussões prévias da proposta no Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano e Ambiental (CMDUA) e no Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam). O atual plano começou a vigorar a partir de 2010, tendo período de discussões e análises na Câmara de Vereadores durante oito meses. O novo plano deveria promover o desenvolvimento urbano de forma harmoniosa com a natureza e com o patrimônio histórico-cultural da cidade. Porém, a ênfase maior prioriza o mercado imobiliário, fragilizando o controle social e democrático para o futuro da cidade.

Está longe de ser sustentável, exigindo mais tempo para análises e debates

Na ausência da elaboração de um diagnóstico ou um zoneamento ambiental prévio, conforme determina a Lei Complementar Federal n.º 140/2011, o planejamento fica comprometido. A ausência da identificação de áreas mais sensíveis a eventos climáticos extremos, com maior risco às populações mais vulneráveis, compromete ainda mais a proposta. No atual projeto, a proteção da biodiversidade é genérica ou nula. As palavras economia ou econômico foram citadas 98 vezes, enquanto flora e fauna foram citadas somente uma vez.