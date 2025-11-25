O transporte metropolitano pede socorro

Por José Antônio Ohlweiler, presidente da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM)

O transporte metropolitano intermunicipal é um serviço público essencial por lei e vital para a mobilidade de milhares de trabalhadores que se deslocam todos os dias entre os municípios da Região Metropolitana e Porto Alegre, bem como nas demais regiões e aglomerações urbanas do Estado. São profissionais da saúde, da educação, da segurança, do comércio e de tantos outros setores que dependem do ônibus para chegar ao trabalho. Mas esse sistema, que garante o direito de ir e vir e sustenta parte da economia gaúcha, vive hoje um risco real de colapso.

Nos últimos anos, o transporte metropolitano entrou em um ciclo perigoso. A demanda despencou, os custos aumentaram e o equilíbrio econômico se perdeu. Em 20 anos, o número de passageiros na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) caiu 65% – de 144 milhões em 2006 para 51 milhões em 2024. Somente de 2019 para cá, houve queda de 43% nos embarques.

A demanda despencou, os custos aumentaram e o equilíbrio econômico se perdeu

Estudo coordenado pelo doutor em Economia Aplicada e professor da PUCRS Gustavo de Moraes, abrangendo a RMPA, mostra que o custo por passageiro tem aumentado mais do que a receita. Apenas em 2024, a defasagem acumulada foi de R$ 51,5 milhões, sem levar em conta a necessidade de investimentos.

Mesmo com todas as dificuldades, as operadoras mantêm horários e linhas, sob fiscalização da Metroplan e regulação da Agergs, transportando mais de 220 mil passageiros diários na RMPA. Só não se sabe até quando.

Uma política de financiamento do transporte público, medida adotada em vários países e em diversos Estados e municípios no Brasil, inclusive em Porto Alegre, impactaria menos de 0,5% do orçamento anual do governo gaúcho. Ajudaria a evitar sucessivos aumentos de tarifa e também na aquisição de veículos mais novos, sustentáveis e com conforto, como ar-condicionado.