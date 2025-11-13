O peso invisível do estresse

Por Ana Maria Rossi, presidente da Isma-BR

Dados como os da pesquisa da International Stress Management Association (Isma-BR), que apontam que 72% dos brasileiros no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse, parecem não impressionar mais. Ao mesmo tempo em que atingimos níveis exorbitantes de estresse e ansiedade, estamos anestesiados pela convivência com tantos sintomas que já não servem mais de alerta.

Diante desse cenário, o Dia Nacional de Conscientização do Estresse ganha relevância ainda maior: é um convite para olhar para aquilo que negligenciamos em nome da performance de alto nível no trabalho, nos relacionamentos e na vida pessoal. Afinal, nos dias de hoje, até mesmo as ferramentas que deveriam nos ajudar a equilibrar os níveis de estresse, como a atividade física, ganharam contornos performáticos. Não basta correr, é preciso um extrato que comprove que corremos cinco ou dez quilômetros.

É um ótimo começo para tomar consciência sobre nossas escolhas

Desde 2001, a Isma-BR convida, no terceiro domingo de novembro, todos a fazer uma pausa para realizar um exame de consciência que permita identificar, por exemplo, se aquela dor de cabeça contínua, as noites de insônia e a dor estomacal que insiste em aparecer não são sinais de que os desconfortos físicos têm raízes mais profundas, nas questões emocionais.

Em nosso site, é possível realizar um teste rápido que avalia o nível de estresse – um questionário simples que, antes mesmo de ser concluído, pode gerar boas reflexões sobre nosso estilo de vida. É um ótimo começo para tomar consciência sobre nossas escolhas.