O papel do carvão gaúcho na transição energética justa

Por Fernando Luiz Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS)

Depois da COP30 e após a aprovação da MP 1.304/25, que permite a recontratação da termelétrica de Candiota, nunca foi tão oportuno explicar a transição energética justa, conceito defendido por todos que se preocupam com o meio ambiente, a economia e a segurança do sistema elétrico. Segundo o historiador norte-americano Victor Silverman, o conceito de transição justa surgiu na década de 1970, da tentativa dos sindicatos de reconciliar novos imperativos ambientais com a obtenção de justiça para os trabalhadores. Para Jöozef Niemiec, da Confederação Europeia dos Sindicatos, "alcançar uma transição justa significa que os trabalhadores não devem ser deixados para trás".

A partir desses princípios, endossados pela Organização Internacional do Trabalho, precisamos avançar nas discussões sociais, econômicas e tecnológicas. Não existe um caminho simples; cada país tem suas peculiaridades. É preciso observar como o governo está inserido na economia e a produção de cada fonte energética, com seus multiplicadores de emprego e renda. A redução dos gases de efeito estufa deve considerar a jornada tecnológica, não discriminando nenhuma fonte.

Precisamos avançar nas discussões sociais, econômicas e tecnológicas

Por isso, as políticas públicas devem incluir todos os interessados: academia, classe produtiva e políticos debatendo a partir de conceitos e índices sociais e econômicos, sobre as opções políticas e éticas contidas na descarbonização. Como afirma o Dr. Benjamin Sovacool, é preciso humanizar o debate: "não é somente quilowatts, tecnologia e preços; é sobre pessoas essa discussão".