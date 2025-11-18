O modelo agrossilvipastoril mais sustentável do mundo

Por Domingos Antônio Velho Lopes Diretor, vice-presidente e presidente eleito da Farsul

Os olhos do mundo estão voltados para Belém (PA). A COP30 é um importante palco para debates sobre o futuro do nosso planeta. Mas, também é um momento fundamental para a correção de equívocos, desinformações e meias-verdades que insistem em permear a nossa sociedade. É a oportunidade perfeita para que o Brasil confirme e se orgulhe de uma importante informação: somos a agricultura e a pecuária mais sustentáveis do mundo. E essa afirmação vem por intermédio da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que aponta, pelo grupo de Sharm el-Sheikh, o nosso país como referência de produção de alimentos de forma diversificada, segura e sustentável.

Somos a maior agricultura tropical do mundo e o quarto maior produtor de alimentos do planeta, atingindo o topo do ranking como exportador líquido, dobrando o segundo colocado (EUA). Ou seja, abastecemos todo o nosso imenso país e temos excedentes que aprovisionam quase 1 bilhão de pessoas nos 200 países para os quais exportamos.

O agro é um grande ativo nacional sob a ótica ambiental e econômica

E isso acontece em um momento crucial da história. Desde 2010 a população urbana é superior à rural. Significa que temos cada vez mais pessoas a ser alimentadas e menos para produzir os alimentos, criando a necessidade maior de eficiência e produtividade. E o Brasil é berço e líder de técnicas de produção agropecuária de baixo carbono, que garantem a sustentabilidade da atividade.

Se ampliarmos nossa visão, veremos que o agro brasileiro vai além da produção de alimentos e se apresenta com grande potencial de geração de energias limpas e renováveis. A necessidade de novas fontes renováveis é global e uma grande oportunidade. Pois, além de termos a capacidade de nos tornarmos o maior gerador de biocombustíveis, cumpriremos os acordos da agenda climática.