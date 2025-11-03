O legado do Festuris para o turismo

Por Eduardo Zorzanello, CEO da Rossi & Zorzanello e idealizador do Festuris

O turismo representa um dos segmentos mais dinâmicos da economia brasileira, promovendo emprego, renda e integração regional. Entre janeiro e maio de 2025, o setor gerou R$ 90,4 bilhões no país, valor recorde que demonstra seu potencial transformador no desenvolvimento.

No Rio Grande do Sul, o turismo assume papel estratégico, aliado à cultura, à natureza e à gastronomia local. Destinos como serras, vinícolas e parques naturais colocam o Estado em destaque na atração de turistas nacionais e estrangeiros. A valorização desse setor traz benefícios não só para grandes centros turísticos, mas para comunidades menores que dependem dessa atividade como fonte de subsistência e identidade cultural.

Nesse contexto, o Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado desponta como o evento mais efetivo em geração de negócios das Américas. De 6 a 9 de novembro, nos pavilhões do Serra Park, teremos como tema "Reimaginando o amanhã” – conceito que se traduz em ação concreta neste ano, com o Festuris fazendo história ao se tornar o primeiro evento do Brasil a conquistar o SeloXIS, certificação que avalia mais de cem indicadores ESG e reconhece práticas sustentáveis em hotéis e encontros turísticos.

O feito reforça o protagonismo do Festuris na construção de um turismo mais responsável, conectando inovação, negócios e impacto positivo. A edição de 2024 movimentou R$ 72 milhões na economia local e gerou cerca de R$ 480 milhões em negócios, confirmando sua força como propulsor de tendências e desenvolvimento.