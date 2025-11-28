O futuro é cooperativista

Por Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs

A presença do cooperativismo gaúcho na COP30 reforçou uma mensagem clara: parte das respostas para a crise climática já está sendo construída aqui. O que hoje chamamos de ESG é, há décadas, prática cotidiana das cooperativas, que unem prosperidade econômica, inclusão social e cuidado com o território.

Nesse cenário, o Rio Grande do Sul se destaca. O Estado foi um dos escolhidos para apresentar, na conferência, cases que demonstram como o cooperativismo pode impulsionar um futuro mais próspero e sustentável. São iniciativas que combinam inovação, gestão qualificada e proteção ambiental – contribuições concretas frente a um debate que muitas vezes permanece no campo das intenções.

O reconhecimento vai além da COP. A ONU declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas, sublinhando o impacto transformador desse modelo de negócio. Como exemplo concreto dessa valorização global, cito o recente protocolo de intenções firmado entre o Sistema Ocergs e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), voltado a projetos em agricultura sustentável, energia limpa e biofertilizantes.

Também avançamos na qualificação da gestão, condição essencial para que as cooperativas ampliem seu impacto. Realizamos, neste ano, missões internacionais, anunciamos R$ 3 milhões do Sescoop/RS para projetos socioambientais via Fundo Social e consolidamos o InovaCoopRS, que fomenta a inovação a partir de parcerias e capacitações.

Esses movimentos reforçam o potencial de transformação das mais de 370 cooperativas gaúchas vinculadas ao Sistema Ocergs e de seus 4,2 milhões de cooperados. Um sistema que, além de gerar desenvolvimento, oferece respostas reais para os desafios que emergiram com força na COP30.