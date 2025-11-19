O fomento comercial na era da inteligência artificial

Por Marcio Aguilar, advogado e presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial/Factoring do Rio Grande do Sul (Sinfac-RS)

Sempre estivemos acostumados a lidar com números no setor de fomento comercial: balanços, demonstrativos financeiros, índices de endividamento e outros indicadores. Porém, cada vez mais, percebe-se que esses dados, por si só, talvez não sejam suficientes para garantir uma análise de crédito assertiva. E por que digo isso? Porque compreender o perfil comportamental das empresas e de seus sacados pode ser tão relevante quanto avaliar a saúde financeira.

Afinal, o comportamento revela padrões que os números, sozinhos, dificilmente mostram. Como a empresa lida com prazos? Qual a postura diante de crises? Qual o histórico de relacionamento com fornecedores e clientes? Essas informações, somadas aos dados financeiros, compõem um retrato mais completo.

O papel da IA não se limita à análise do risco imediato

É nesse ponto que o setor de fomento pode encontrar na Inteligência Artificial (IA) uma parceira estratégica, capaz de organizar grandes volumes de informações e cruzar dados de consumo, liquidez, concentração de dívidas e indicadores reputacionais.

Mas o papel da IA não se limita à análise do risco imediato. Ela também pode apoiar uma leitura mais ampla das tendências de mercado, da permanência de setores e da evolução do comportamento dos consumidores, fortalecendo a segurança das operações e permitindo a antecipação de cenários e a identificação de novas oportunidades de negócios.

Essa combinação de números, análise comportamental e tecnologia tem potencial para tornar a concessão de crédito mais precisa, ágil e confiável, abrindo caminho para um setor de fomento mais previsível, competitivo e capaz de impulsionar um ambiente economicamente equilibrado.