O Brasil cerealista mostra sua força

Por Jerônimo Goergen, presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra)

O Brasil cerealista mostra, a cada ano, a sua força e capacidade de união. A realização do 3º Congresso Cerealista Brasileiro, em Chapada dos Guimarães (MT), simboliza o novo momento de expansão e consolidação de um setor que é estratégico para o agronegócio nacional.

Quando assumi a presidência da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra), estávamos presentes em apenas quatro Estados. Hoje, já alcançamos dez Estados com representação efetiva, ampliando o diálogo e fortalecendo a voz de um segmento que gera emprego, renda e desenvolvimento nas regiões produtoras.

Seguimos firmes no propósito de representar, integrar e fortalecer o setor

O cerealista é um parceiro essencial do produtor rural. Está presente em todas as etapas, oferecendo insumos, armazenagem e até crédito. Sofremos junto com o produtor nas dificuldades impostas pelas mudanças climáticas, mas também criamos soluções conjuntas, garantindo liquidez e continuidade à atividade agrícola. Nossa missão é clara: fortalecer o agro por meio da eficiência, da liberdade de empreender e da confiança entre os elos da cadeia.

O Rio Grande do Sul tem papel de destaque nessa história. A Acergs, nossa associação afilhada, reúne mais de 80 empresas e é hoje a maior entidade cerealista do país. Com 20 anos de trajetória, tem sido decisiva na defesa do setor e no enfrentamento dos desafios climáticos que impactam o agro gaúcho.

O Congresso em Chapada dos Guimarães será mais do que um encontro: será uma demonstração de força e unidade do cerealista nacional. Um momento de troca, aprendizado e celebração do trabalho daqueles que acreditam no campo, no produtor e no futuro do Brasil.