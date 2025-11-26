Mas, isso é violência?

Por Luciana Cano Casarotto, promotora de Justiça da Vara de Feminicídios de Porto Alegre e vice-presidente da Associação do Ministério Público

Um soco no rosto é um ato violento. E humilhar alguém? Afinal, qual a definição do que é violência, para que possamos nos identificar como vítimas dela? Existe uma zona cinza entre o vermelho do sangue, o roxo do hematoma e o branco da calma. E, nesse espaço, por vezes a violência passa despercebida.

Segundo dados do Observatório da Violência contra a Mulher, do Senado Federal, no Rio Grande do Sul cerca de 30% das mulheres que disseram não terem sido vítimas de violência doméstica efetivamente vivenciaram essa violência sem nome. Ser insultada, humilhada, ameaçada, empurrada, entre outras situações, não foi sentido como uma violência. Mas é.

A criminalidade que ocorre nas entranhas do lar nos desafia diariamente

Ainda estamos muito ligados ao conceito de violência física, aquela que deixa marcas visíveis. Quanto às marcas da alma, essas vão se depositando desde a infância e passam a ser parte de quem somos, por acreditarmos que fazem parte simplesmente de ser mulher. Humilhações diárias, palavras que diminuem. Precisamos dar o nome que têm – atos violentos – para que meninas e mulheres passem a reconhecê-las e a não tolerar tais ações. Uma sociedade menos violenta deve ser nosso norte sempre.

Nesta terça-feira, 25 de novembro, quando celebramos o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, instituído pela ONU para conscientizar sobre o problema da violência de gênero e a necessidade de combatê-la, tivemos a grande chance de dizer que aquela brincadeira, na verdade, machuca a alma e é um ato violento. Que a violência doméstica é bem mais ampla do que o soco no rosto ou o pontapé na costela da mulher que já está deitada. Que o “pisar em ovos” porque o companheiro teve um dia ruim já pode ser um sintoma da violência doméstica diária, que passa tão despercebida e vai enraizando na alma como algo natural, tolerável e até mesmo esperado. Afinal, sempre foi assim.