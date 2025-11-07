Guterres na Cúpula dos Líderes, presidente do México é vítima de assédio, a medida polêmica do prefeito de Florianópolis

Não é mais tempo de negociar, estamos na hora de implementar, implementar e implementar.
ANTÓNIO GUTERRES
Secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em seu discurso de abertura da Cúpula dos Líderes, na quinta-feira (6), em Belém, sobre as metas climáticas do Acordo de Paris e a urgência da transição energética.
Se eu não apresentar uma queixa, o que será de todas as mulheres mexicanas?
CLAUDIA SHEINBAUM
Presidente do México, sobre formalizar denúncia contra o homem que a assediou, enquanto fazia uma caminhada.
Sei que você está assistindo, então aumente o volume.
ZOHRAN MAMDANI
Prefeito eleito de Nova York, do partido Democrata, e que se diz socialista, provocando Donald Trump.
Colocamo-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário.
JAMES SPARKS
Representante da Divisão Antidrogas dos EUA (DEA), em carta ao governo do Rio, sobre a operação contra o Comando Vermelho e a morte de policiais.
Não tem como sustentar 10% de taxa de juro real.
FERNANDO HADDAD
Ministro da Fazenda, sobre manutenção da Selic em 15%, enquanto a inflação deve fechar ano perto de 4,5%.
A única coisa que eu sei é que a gente perdeu tudo.
LIZANDRO KRUG
Marido de uma das proprietárias da loja atingida por incêndio no Centro Histórico da Capital, na quarta-feira.
Se chegou sem emprego e local para morar, a gente dá a passagem de volta.
TOPÁZIO NETO
O prefeito de Florianópolis divulgou um vídeo nas redes sociais em que mostra um posto da Assistência Social na rodoviária como estratégia para conter a chegada de pessoas sem emprego e moradia à capital catarinense.