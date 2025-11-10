Gaia no TJRS: estratégia de IA antes da regulação

Por Ricardo Hermann, desembargador e coordenador do Comitê de Governança da Segurança da Informação do TJRS

O cenário global demonstra que não basta regulamentar a inteligência artificial, é essencial ter uma estratégia. Sam Altman, um dos criadores do ChatGPT, durante um painel recente na Gitex Expand North Star 2025, afirmou: “Nós acreditamos que todo país precisará de uma estratégia clara para a IA. Ela precisa ser uma prioridade central para a liderança nacional”.

O Congresso Nacional discute atualmente projetos de lei para disciplinar o uso da IA, dentre os quais se destaca o PL 2.338/2023, originário do Senado, enquanto o CNJ já avançou com a Resolução nº 615/2025, estabelecendo parâmetros de governança, segurança e transparência para o Poder Judiciário.

Contudo, a necessária regulamentação não pode limitar uma visão estratégica para adoção da IA. Sem essa, a regulamentação torna-se um freio, e não um vetor de transformação. A regulamentação define os limites; a estratégia define o destino.

O TJRS estruturou um ecossistema próprio, envolvendo parcerias com big techs, mas sobretudo formando uma massa crítica interna, com ambiente dedicado, na recém-inaugurada Estação Gaia

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é exemplo de que a estratégia precisa ser pensada antes, durante e além da regulamentação. A criação da plataforma Gaia não se limitou à contratação de soluções prontas ou à integração com modelos externos. O TJRS estruturou um ecossistema próprio, envolvendo parcerias com big techs, mas sobretudo formando uma massa crítica interna, com ambiente dedicado, na recém-inaugurada Estação Gaia, um espaço com equipes multidisciplinares dedicado a acelerar a entrega de soluções de IA voltadas à melhoria dos serviços judiciais. E um comitê específico para governança da IA. Esse movimento não apenas garante autonomia e segurança, mas posiciona o tribunal na vanguarda tecnológica.

A IA só qualifica a prestação jurisdicional, tornando-a mais célere e humanizada, quando é guiada por uma estratégia institucional segura e alinhada a princípios constitucionais, como os de publicidade e eficiência.