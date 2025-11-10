Fique quieto

Por Fabio Bernardi, sócio-diretor da HOC

Você gosta de trocar ideias? Então, parabéns: você é um caso raro. Primeiro, porque para trocar ideias é preciso ter uma ideia para trocar, e tem cada vez menos gente com uma. Segundo, porque brasileiro não gosta de trocar ideias. Gostamos é de discutir, atirar, confrontar ideias, e não de trocá-las, ceder a minha e ficar com a sua.

Entramos numa conversa com o princípio de que dela sairemos com o outro vencido pela razão, pela insistência ou pelo cansaço. Não temos um interlocutor, temos um adversário. Parece que não sabemos mudar de opinião, preferimos mudar de assunto e, alguns, até de amigo. Como se perder a razão fosse perder tudo. Como se estar errado fosse estar morto. Como se concordar com o outro fosse uma rendição vergonhosa. Para que isso não ocorra, muitos acabam se tornando fanáticos de uma ideia só. Aliás, o pensador francês Émile-Auguste Chartier já dizia que nada é mais perigoso do que uma ideia quando se tem apenas uma.

A polarização não é só política, é cada vez mais um traço da nossa vida

Tenho um amigo que respeito e que é contra a política de cotas nas universidades. Outro, com quem gosto de passar horas conversando, é a favor das cotas. Com cada um, debato e aprendo sabendo que o conhecimento, assim como o amor, são as únicas coisas que, quanto mais se divide, mais se tem. E meus dois amigos conseguem conviver, debater, trocar ideias, ainda que não mudem de opinião. Afinal, refletir não é negar o que se pensa. Mas, como seres humanos que somos, respeitamos a razão, mas adoramos nossas paixões. Por isso é tão difícil desapegar do que acreditamos. Um humorista já disse que é muito fácil concordar com aquilo que nós mesmos pensamos.