Fim das aulas práticas é improvisar no trânsito

Por Vilnei Sessim, presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do RS (SindiCFC-RS)

O governo federal demonstra clara disposição de alterar as regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, abrindo caminho para o fim da obrigatoriedade das aulas práticas. Ainda não se sabe qual será exatamente o formato da proposta, mas o que já se anuncia é um retrocesso que preocupa profundamente os profissionais responsáveis pela educação no trânsito. A medida vai na contramão do que defendemos em termos de segurança, formação responsável e informação qualificada para quem pretende conduzir um veículo.

Vende-se a ideia de que retirar etapas do processo de habilitação reduzirá custos para o cidadão. Mas essa promessa é uma falácia eleitoreira que simplifica um tema complexo e coloca em risco a vida das pessoas. Reduzir custos significa oferecer o mesmo serviço por um valor menor – não extinguir o serviço, desobrigando a aprendizagem formal e, de forma permissiva, aceitando que motoristas sem preparo circulem diariamente pelas ruas e estradas do país.

Os Centros de Formação de Condutores sofrerão impacto, é verdade. Porém, continuarão desempenhando o papel essencial que sempre tiveram: educar, orientar e preparar novos motoristas. O fato de deixar de ser obrigatório não torna ninguém automaticamente apto a dirigir. Pelo contrário, amplia o abismo entre quem busca conhecimento e prática para conduzir com segurança e quem se preocupa apenas em obter um documento, ignorando que a falta de capacitação coloca em risco não só a própria vida, mas a de todos ao redor.