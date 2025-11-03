Favelização e crime organizado

Por Edilson Nabarro, sociólogo, mestre em economia aplicada e ativista do Movimento Negro

As megaoperações empreendidas pelas forças policiais fluminenses contra facções criminosas como o Comando Vermelho, muito mais do que expressar a necessária responsabilidade das forças públicas de segurança de proteger a vida da população, escancaram uma violência permanente sobre a população favelada do Rio de Janeiro, que conforme o IBGE é de 2,1 milhões de pessoas. Dentre essas, 71% são pessoas negras. Dessas, a absoluta maioria é de família de trabalhadores, que não possuem outra alternativa de moradia.

Não se trata de, sob o pressuposto de defesa dos direitos humanos, proteger bandidos, como o pensamento facínora dos protetores das milícias advoga, mas sim manter o direito de circulação de pessoas, o acesso dos estudantes às escolas, o exercício do comércio lícito e o regular funcionamento do transporte público. As históricas desigualdades raciais fizeram com que 30% da população favelada da região metropolitana do Rio de Janeiro migrasse do Nordeste em busca de melhores condições de vida.

Nesse vácuo, as facções criminosas obtiveram o domínio dos territórios

As condições precárias de habitabilidade e estrutura urbana básica favorecem a precarização da unidade familiar, impulsionando crianças e adolescentes ao convívio cotidiano com as drogas e práticas delituosas. O comércio do tráfico e delitos associados se constituem em uma atividade econômica de grande valor agregado, fazendo com que, na ausência do Estado, as lideranças exerçam papel de provedores de necessidades materiais da população, a qual sucumbe aos apelos de consumo, como as ameaças, que o poder da força impõe.