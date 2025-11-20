Ecoansiedade: quando o clima afeta também a mente

Por Cristiane Stracke, docente e especialista em psiquiatria da Afya Porto Alegre e membro do Núcleo de Estudos sobre Variações Climáticas da Associação de Psiquiatria do RS (APRS)

Junto à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, realizada em Belém do Pará, uma discussão urgente ganha ainda ais força, mas sobre a qual continuando discutindo por aqui: os efeitos da crise climática não são apenas ambientais – eles também atingem a saúde mental.

A experiência de Porto Alegre, que em 2024 viveu a pior enchente de sua história, exemplifica o tamanho desse impacto. As águas que invadiram casas e ruas também abalaram estruturas invisíveis: as emocionais. Perdas materiais, deslocamentos, incertezas e a sensação de impotência diante da força da natureza deixaram marcas profundas em milhares de pessoas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 25% das pessoas expostas a eventos climáticos extremos desenvolvem sintomas de ansiedade, depressão ou transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Em estudos realizados após enchentes e incêndios, a prevalência desses sintomas chega a 40% entre as populações mais afetadas. No Brasil, um levantamento da Fiocruz apontou que, após desastres ambientais, há aumento significativo no uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, além de maior procura por atendimentos em saúde mental.

Esse fenômeno tem nome: ecoansiedade – a angústia gerada pela percepção constante de ameaça ao planeta e ao futuro. A Associação Americana de Psicologia estima que sete em cada dez jovens sentem medo ou desesperança em relação às mudanças climáticas. O trauma climático é real e coletivo. A reconstrução das cidades precisa incluir também a reconstrução emocional de quem viveu essas experiências.