Do morro à comuna: missão Colômbia

Por Michel Couto, membro do GTO do Pacto Alegre e fundador do Hub Formô

Recentemente vivi uma experiência que mudou meu olhar sobre o lugar de onde venho. Estive em Medellín, cidade que há poucas décadas era conhecida como uma das mais violentas do mundo e hoje é referência mundial em inovação social. Vi de perto como a mobilidade integrada, os teleféricos, as bibliotecas-parque e as escadas rolantes são apenas a face visível de algo muito mais profundo: um pacto coletivo. Governo, empresas, universidades e moradores decidiram juntos que segurança e desenvolvimento precisavam caminhar lado a lado. Ali, a "cultura cidadã" se tornou tão importante quanto as grandes obras, garantindo pertencimento e continuidade entre gestões.

E nós, no Morro da Cruz, já começamos essa transformação

Para mim, morador do Morro da Cruz, em Porto Alegre, estar lá teve um significado único. Foi minha primeira viagem internacional e, enquanto caminhava pelos bairros transformados, percebi o quanto essa história dialoga com o que já estamos construindo na minha comunidade. Sempre repito: a favela vence quando não precisa ir embora. O verdadeiro avanço não é sair em busca de outro endereço, e sim permanecer e transformar a paisagem social e urbana do nosso próprio território.

É isso que fazemos no Festival Morros do Futuro, no Natal Morro da Luz e no Formô Hub. Promovemos cursos de capacitação, oferecemos internet comunitária, formamos jovens aprendizes e realizamos eventos culturais que devolvem autoestima, ocupam o espaço público e fortalecem a inteligência coletiva. Ainda estamos longe do ideal, mas sabemos exatamente onde queremos chegar.

Se Medellín conseguiu virar sua própria história, por que não nós? Quantas vezes olhamos para uma comunidade e pensamos que não há saída? Minha viagem me fez entender que transformação não é mágica: é decisão. Exige que cada um de nós participe, confie, permaneça. O futuro não chega de fora; ele nasce quando escolhemos cuidar e construir onde estamos.