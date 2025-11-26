Diálogo que abre portas

Por Rodrigo Busato, vice-prefeito de Canoas

Sempre defendi que o diálogo é uma das ferramentas mais importantes para qualquer gestor. É fundamental construir conversas com pessoas de fora das nossas bolhas para criar trocas verdadeiras. Quem não consegue ouvir opiniões diferentes das suas e compreender por que cada pessoa pensa como pensa dificilmente administra uma cidade, um estado ou um país.

É no encontro saudável das diferenças que surgem as melhores soluções. Muito além de ideologias e siglas partidárias, um governo precisa olhar para todos. Após 11 meses à frente de Canoas, podemos afirmar que a disposição para dialogar tem nos levado mais longe e quem ganha com isso é a nossa população.

E é justamente a partir desse diálogo contínuo que importantes avanços têm sido possíveis na reconstrução da cidade. O governo federal acaba de anunciar mais um passo importante: o início das obras de 1,5 mil moradias. Os empreendimentos Nazário e Olaria vão abrigar mais de 6 mil pessoas atingidas pela enchente de 2024. Esses projetos se somam a outros já encaminhados, nos permitindo celebrar a garantia de 5.107 novas unidades.

Sabemos que a reconstrução pós-enchente envolve entraves técnicos, burocráticos e logísticos, além do impacto humano sobre milhares de famílias. Cada fase exige persistência, ajustes e, sobretudo, cooperação. Por isso, desde janeiro, assumimos com seriedade a missão de buscar investimentos, apresentando com clareza as necessidades dos canoenses e o trabalho que vem sendo realizado.

Foram diversas idas a Brasília e visitas de comitivas federais a Canoas. Nos últimos dias, abrimos os canteiros de obras para que o Secretário Nacional da Defesa Civil acompanhasse de perto o andamento das ações de proteção. Esses movimentos mostram que, mesmo diante dos desafios, o trabalho conjunto segue avançando.