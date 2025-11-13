De quem é o bolo?

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

É preciso fazer crescer o bolo para depois dividi-lo, eles disseram. Essa frase é atribuída ao então ministro da Fazenda e do Planejamento, Delfim Netto, um dos formuladores do chamado “milagre econômico” brasileiro do final da década de 1960. Mais do que uma frase, ela representa uma visão de como as coisas devem funcionar na economia, com foco no crescimento — aumento de PIB —, sem necessariamente considerar o verdadeiro desenvolvimento, que acontece quando a riqueza de um país é compartilhada por todas as pessoas. Fato é que a “teoria do bolo” provoca uma concentração de renda que acaba por não ser distribuída depois — e isso não é nenhuma surpresa. Exagero? De 2020 a 2023, os cinco homens mais ricos do mundo mais do que dobraram suas fortunas, chegando a US$ 869 bilhões, enquanto quase 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres, segundo dados de 2024 da Oxfam.

Seguir como estamos é insistir num erro que já sabemos onde termina

Essa realidade é detalhada por Olivier De Schutter em relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde ele conclui que a obsessão pelo crescimento está matando o planeta. Diante dessa realidade, defende a urgência em deslocar o foco econômico de “crescer a todo custo” para uma “economia baseada em direitos humanos”, que, entre outras questões, caracteriza-se por abandono do PIB como única medida de crescimento, valorização do trabalho não remunerado e financiamento e proteção dos direitos humanos mediante políticas públicas eficazes.