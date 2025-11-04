Da "Mileição" à "Javierforia"

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Neste último fim de semana, testemunhei, in loco, o fenômeno que ocorre na Argentina. Ao lado de dezenas de outros associados do IEE, participamos de um seminário na capital dos hermanos e dedicamos bastante tempo a conversar com diversos analistas e intelectuais argentinos.

Ao longo desses encontros em Buenos Aires, a conclusão foi de que o economista libertário Javier Milei transcendeu as transformações na economia. As conquistas sociais e políticas alcançadas nestes dois anos de governo são impressionantes.

O resultado das urnas nas eleições de meio de mandato – modelo semelhante ao americano – é indiscutível. Foi a eleição da afirmação de Milei, digamos, a "Mileição".

Resultados decorrem de mudanças estruturais implementadas pela Casa Rosada

Sua coalização política La Libertad Avanza surpreendeu a todos, mais do que dobrando o número de deputados e senadores eleitos. A "Javierforia" é tamanha que o índice Merval – equivalente ao nosso Ibovespa, da bolsa de valores – subiu cerca de 50% nos dias posteriores ao pleito.

Os resultados recentes decorrem de mudanças estruturais implementadas pela Casa Rosada. Décadas de peronismo culminaram em uma economia em frangalhos no país. Milei recebeu uma taxa de pobreza em 40%; agora é de 30%. A inflação era de cerca de 200% ao ano; no momento, é de 30%. Os números seguem ruins, é verdade, mas muito melhores do que antes.

Detalhe: tais indicadores pioraram logo após Milei assumir. Desde então, melhoram com velocidade. É uma lição para a nossa paralisia e o pouco apetite a reformas no Brasil. Para colher no longo prazo, é necessário se sacrificar no curto.

Lançar luz sobre o presente do governo Milei apresenta seus riscos, claro. Trata-se apenas da primeira metade de um governo disruptivo, sendo o chefe do Executivo um político outsider.