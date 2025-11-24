COP30: potência verde ou país do improviso?

Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e presidente do Conselho Superior do Transforma RS

Sede do maior evento climático do planeta, na Amazônia, o Brasil ganhou os holofotes do mundo, e o que poderia trazer muitas vantagens reforçou nossas fragilidades. Será que o protagonista da transição energética está pronto para assumir a liderança?

Ter a maior floresta do mundo, um ativo altamente estratégico, e uma matriz elétrica majoritariamente renovável trouxe à pauta compromissos relevantes como o fortalecimento do Fundo Florestas Tropicais e a valorização da bioeconomia. Belém foi vitrine da narrativa verde brasileira sobre segurança alimentar, logística limpa e monetização de créditos de carbono.

Setor privado mostrou inovação e pragmatismo e governo levou ideologia e retórica

O setor privado se destacou com soluções concretas para desafios reais, enquanto o governo manteve uma agenda mais política e ideológica, centrada em direitos e pouco em deveres. Empresas brasileiras mostraram que inovação e sustentabilidade já caminham juntas com transporte de baixa emissão, eletrificação de frotas, biocombustíveis avançados, hidrogênio verde, restauração florestal e plataformas digitais para rastreabilidade de carbono. São exemplos que reforçam nossa competitividade global e provam que resultados vêm da ação, não da retórica.

No entanto, a falta de infraestrutura, a logística precária e falhas na segurança impediram que a COP30 se transformasse em um encontro de peso político e com a presença de mais chefes de Estado e lideranças globais. Resultado do improviso: invasão da área restrita, cobrança da ONU por melhorias, críticas públicas do ministro alemão depreciando Belém e, para agravar, o incêndio. Fatos que marcaram negativamente a imagem do Brasil pela desorganização.