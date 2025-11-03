Cercamento e videomonitoramento: os olhos de Porto Alegre

Por Alexandre Aragon, secretário de Segurança de Porto Alegre

Nos últimos anos, a segurança de Porto Alegre passou a uma nova fase, uma transformação (nem tão) silenciosa. Influenciada pelo videomonitoramento e cercamento eletrônico, a estrutura de vigilância da cidade opera com maior robustez, tecnologia e integração — o que também traz impactos diretos aos indicadores criminais e à rotina diária do cidadão.

É a nossa capacidade de vigilância ampla, atuando em três frentes

São mais de 2,6 mil câmeras de alta definição espalhadas pela Capital (eram apenas 601 equipamentos há quatro anos). O videomonitoramento é a nossa capacidade de vigilância ampla, atuando em três frentes: a prevenção, ao inibir a prática de delitos; o acompanhamento de ações em tempo real, 24 horas; e a produção de provas, com imagens armazenadas para identificar suspeitos.

Porto Alegre tem ainda outras 466 câmeras de cercamento eletrônico. São elas que fazem a leitura automática de placas, funcionando como portões virtuais nas entradas, saídas e outras vias da cidade. Na prática, quando um veículo roubado ou envolvido em um crime passa por um destes pontos, o sistema cruza os dados com bancos de informações das polícias e emite um alerta imediato para as viaturas mais próximas.

Estamos agregando agora o sistema de análise comportamental e o reconhecimento de crianças desaparecidas, o que agrega mais rapidez ao identificar imediatamente um delito e providenciar a mobilização dos recursos materiais e humanos para a solução do problema.

A partir da implementação do cercamento, foi possível reduzir em mais de 89% as ocorrências de roubo e furto de veículos na capital gaúcha, um resultado histórico.

A cada ano, temos investido na ampliação da estrutura. Exemplo disso é que em 2023 foram lidas 255 milhões de placas — a título de comparação, de setembro de 2024 a setembro deste ano, esse número passou para 525 milhões, ou seja, mais do que dobrou.