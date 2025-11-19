As raízes do empreendedorismo feminino

Por Aline Deparis, CEO da Privacy Tools

Empreender é como cultivar a terra: exige resiliência, cuidado diário e a capacidade de acreditar no invisível – na semente que foi plantada, mas que um dia vai florescer. Venho de uma família de agricultores, e talvez por isso o trabalho com a terra tenha me ensinado uma das maiores lições da minha vida: é preciso paciência para ver o resultado de algo que se constrói com esforço e dedicação.

Quando decidi seguir pelo caminho do empreendedorismo, há quase 20 anos, levei comigo esses aprendizados. As dificuldades foram muitas – e continuam sendo. As estações mudam, os ventos sopram em direções inesperadas e nem sempre o solo é fértil. Mas há algo de profundamente gratificante em ver um sonho germinar e crescer junto com outras pessoas que acreditam nele.

Siga com coragem, mesmo quando duvidarem de você

Hoje, à frente de uma das principais empresas brasileiras de governança e proteção de dados, lembro todos os dias que nenhum empreendimento floresce sozinho. Se no início era o meu sonho que me movia, hoje são vários que me acompanham. Cada pessoa que escolhe caminhar comigo rega com empenho o mesmo propósito.

Empreender como mulher no setor de tecnologia ainda é um ato de coragem. Segundo o Censo da Brasscom do último ano, apenas 34,2% dos profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação no Brasil são mulheres, e em cargos de diretoria e gerência, essa representatividade é praticamente a mesma. A presença feminina cresce, mas o desafio de ocupar espaços de liderança e inovação permanece.

Talvez por isso o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino seja tão simbólico. É um lembrete de que, mesmo em solos áridos, as mulheres continuam semeando futuro, inovação e transformação. E que cada conquista é fruto de muito trabalho, persistência e da habilidade de equilibrar tantos papéis ao mesmo tempo: ser profissional, mãe, filha, parceira e, ainda assim, não abrir mão dos próprios sonhos.