Antes da reforma tributária, o Estado precisa se digitalizar

Por Alexandre Mello, advogado e presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Regional Rio Grande do Sul (Assespro-RS), e Robinson Oscar Klein, empresário e presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo (ACI-NH)

A reforma tributária é um passo fundamental para o desenvolvimento do país. Mas, antes de falar em “virar a chave”, é preciso reconhecer uma verdade técnica incontornável, a de que o Estado brasileiro não tem a infraestrutura tecnológica para a reforma que pretende implementar. O novo modelo prevê o split payment, um sistema em que o valor do imposto é automaticamente dividido e direcionado aos entes federativos no momento da transação. A ideia é simplificar e reduzir fraudes, mas falta o essencial: o sistema da Receita Federal capaz de processar e integrar essas operações.

As empresas de tecnologia estão prontas para se conectar, mas o ambiente digital do governo ainda não existe

As empresas de tecnologia estão prontas para se conectar, mas o ambiente digital do governo ainda não existe. Não há APIs, manuais, padrões de integração nem ambientes de teste que permitam às companhias desenvolver e homologar seus sistemas. Sem essa estrutura mínima, as empresas não conseguem operar dentro do novo modelo tributário e o risco é que a reforma, em vez de simplificar, gere paralisia.

As empresas de ERP (enterprise resource planning), que desenvolvem softwares para gestão empresarial integrando finanças, contabilidade, compras e tributos, são fundamentais nesse processo. São elas que permitirão que o split payment aconteça na prática, automatizando o recolhimento de tributos e a comunicação com os sistemas do governo. Essas empresas só poderão atuar se houver um sistema público funcional e acessível. Portanto, a preparação para a reforma tributária precisa começar pelo Estado, construindo a infraestrutura tecnológica da Receita e disponibilizando-a com antecedência.

Publicar APIs e manuais de integração para que as empresas possam adaptar seus sistemas, treinar e capacitar usuários, contadores, gestores e empreendedores para que compreendam e utilizem os novos modelos digitais com segurança são medidas essenciais. Sem esses passos, a reforma corre o risco de ser uma promessa burocrática sem condições técnicas de funcionamento.