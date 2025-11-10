Alteridade noves fora zero

Por Celso Gutfreind, psicanalista e escritor

Conhecemos a importância dos dois primeiros anos de vida. Boa parte das possibilidades de um futuro decide-se ali. Os neurônios ainda são repletos de plasticidade, há um frescor e até mesmo um furor para os encontros. Somos frutos desses encontros com um parto, uma cultura e, sobretudo, com o outro. Estamos falando de subjetividade, isto que nos constitui e desenha a nossa originalidade como ser único entre bilhões (de outros). Forja-a o que chamamos intersubjetividade, que são, justamente, essas interações com seus canais possíveis: o olhar, o toque, os sons. Entre as muitas e decisivas aquisições de uma vida em seu começo, está o que chamamos de alteridade. Ela significa o reconhecimento de que, por mais próximos que estejamos (e precisamos ter estado) do outro, nós não somos os mesmos.

Difícil datar o momento em que a nossa subjetividade chega a isso. No entanto, pesquisas mostram que os bebês já podem apresentar aquilo que chamamos de angústia solidária. Na prática, sente-se angustiado com outro bebê que chora e buscará ajudá-lo, valendo-se dos mesmos canais que o fizeram: olhando, tocando, soando.

O bebê estará salvo como indivíduo, mas torna-se também o protótipo de um salvador de toda a humanidade. Se todos forem iguais a ele em tal quesito, o planeta se sustenta, e sobrevivemos como coletivo. Individualmente, angariou o que será necessário, mais tarde, para poder brincar (com os outros), e assim por diante: trabalhar, quando for preciso, atingindo a desejada capacidade da autonomia. Amar, quando tiver o desejo, chegando ao auge dessa alteridade que é se vincular (ao outro), apesar de todas as diferenças. Terá, assim, evitado a nossa maior mazela: a solidão.