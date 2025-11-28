Advento: quando a luz da esperança se une ao gesto de doar vida

Por Edelbert Lörsch, presidente da VIVERE – Associação Nacional de Pré e Pós Transplantados
O Advento, que se inicia neste domingo, dia 30 de novembro, inaugura para os cristãos um tempo de espera ativa, preparação e renovação. A cada vela acesa na coroa do Advento – esperança, paz, alegria e amor – recordamos que a luz vence a escuridão. É também momento de olhar para as escolhas que fazemos e para o quanto podemos transformar realidades por meio da solidariedade.
Ao refletirmos sobre esse tempo de preparação, ergue-se uma ponte natural com a doação de órgãos e tecidos. Se no Advento celebramos a chegada daquele que trouxe vida ao mundo, na doação celebramos a possibilidade de renovar vidas por meio de um gesto generoso.
Hoje, no Rio Grande do Sul, cerca de 3 mil pessoas aguardam um transplante. No Brasil, esse número aproxima-se de 80 mil pacientes em lista de espera. Para todos eles, a espera é um Advento diário – sustentado pela fé, pela resiliência e pela esperança de uma ligação que transforme seus destinos. Cada vela do Advento dialoga diretamente com essa causa:
Esperança – A primeira vela anuncia um novo começo. Quem vive na lista de espera guarda a promessa de um recomeço: respirar sem dor, viver com qualidade, retomar planos interrompidos. A doação devolve essa esperança.
Paz – A segunda vela lembra reconciliação e serenidade. Quando uma família decide doar, mesmo em sua dor, oferece paz a quem aguarda e consolo à própria comunidade, transformando sofrimento em sentido.
Alegria – A terceira vela antecipa a alegria do Natal. Essa alegria se realiza quando um transplante acontece: há risos, lágrimas de alívio e a celebração de vidas que voltam a florescer.
Amor – A quarta vela representa o amor encarnado. Doar órgãos é um gesto supremo de amor: gratuito, silencioso e capaz de perpetuar esperança em outros corpos e histórias.
Neste Advento, sejamos luz para o outro. Conversemos em família sobre a doação, esclareçamos dúvidas e disseminemos informação. Que as velas que acendemos também inspirem o sim que salva vidas – porque anunciar o Natal é, acima de tudo, cuidar para que a vida continue.