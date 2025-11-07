Adultização no trânsito

Por Diza Gonzaga, diretora institucional do DetranRS e presidente voluntária da Fundação Thiago Gonzaga

A adultização é um fenômeno que vem ganhando atenção, especialmente após denúncias sobre a exposição precoce de crianças nas redes sociais. Esse alerta nos convida a refletir sobre como estamos contribuindo para padrões que aceleram o amadurecimento infantil e como isso se manifesta no trânsito.

Desde os primeiros anos, crianças são incentivadas a assumir o papel simbólico de condutor. Brinquedos, jogos, pistas de corrida reforçam esse imaginário, muitas vezes associado ao universo masculino, perpetuando estereótipos e naturalizando a ideia de que dirigir é um objetivo inerente à infância. Essa indução ignora a trajetória real no trânsito, como passageiro, pedestre, ciclista, e foca só na vida adulta como condutor de veículos.

Reconhecer e enfrentar esse padrão é o desafio que temos pela frente

Ao priorizar o papel de condutor, reforçamos um modelo de trânsito centrado no veículo e criamos uma falsa sensação de que conduzir um veículo é marco indispensável da vida adulta. Em vez disso, é essencial que as crianças vivenciem experiências compatíveis com seu desenvolvimento: aprender a atravessar ruas com segurança, usar a cadeirinha, respeitar os espaços públicos de brincar e de locomoção e reconhecer a sinalização de trânsito.

Outro aspecto preocupante é a inversão no processo educativo. Muitas crianças acabam ensinando os pais e familiares sobre comportamentos seguros no trânsito ensinados na escola, revelando falhas na formação dos adultos e colocando as crianças num papel impróprio. Quem deve ensinar e dar exemplo são os adultos.