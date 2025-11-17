A verdade deve prevalecer

Por Marco Piva, porta-voz do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Força Sindical
Com indignação, tivemos conhecimento das caluniosas acusações contra o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos — Sindnapi, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, na coluna de Eugênio Esber, publicada por este jornal em 17 de outubro, com o título “O frei. A farra. O freio”. Na tentativa de desqualificar a trajetória de uma pessoa de 83 anos que lutou a vida inteira por dignidade e justiça, o colunista mente e desvirtua fatos, merecendo reprovação ética.
Na impossibilidade de que o colunista se retrate, somos obrigados a esclarecer os fatos. Pela versão do colunista, Frei Chico teria incentivado seu irmão, o presidente Lula, a autoprovocar um acidente de trabalho com o objetivo de se aposentar prematuramente para “viver do sindicato e da política”. Lamentável que alguém escreva tamanha barbaridade, desconsiderando os acidentes de trabalho que acontecem todos os dias no Brasil. Apesar do acidente, Lula seguiu trabalhando.
Nada tem a esconder porque sabe da seriedade e transparência da sua gestão
O colunista diz que “parece estranho existir um sindicato que congrega gente que já não trabalha”. Os aposentados não merecem tamanha ofensa. A frase supõe, perversamente, que a aposentadoria de uma pessoa representa o fim da sua vida, física e mental, tornando-a incapacitada para qualquer trabalho. A existência de um sindicato de aposentados é necessária porque não existe legislação ideal, e somente a luta organizada pode conquistar reivindicações por direitos. Isso foi o que levou à criação do Sindnapi há 25 anos, com conquistas importantes como a antecipação do reajuste do salário-mínimo para janeiro e o aumento real acima da inflação, além de diversos benefícios.
Frei Chico ocupa a vice-presidência do sindicato por mérito próprio e não por causa do irmão famoso. Ele milita no movimento sindical desde os anos 1960, tendo se associado ao Sindnapi em 2008. Seu cargo não contempla responsabilidades financeiras e administrativas. Além disso, Frei Chico não é investigado no escândalo do INSS. Portanto, não faz sentido chamá-lo para depor na CPI, a não ser que o objetivo de alguns parlamentares seja o de atingir o presidente Lula. O Sindnapi colabora com as investigações porque tem total interesse no esclarecimento dos fatos. Nada tem a esconder porque sabe da seriedade e transparência da sua gestão. O que não admitimos é a condenação sem provas e o linchamento moral pela imprensa.