A verdade deve prevalecer

Por Marco Piva, porta-voz do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos – Força Sindical

Com indignação, tivemos conhecimento das caluniosas acusações contra o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos — Sindnapi, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, na coluna de Eugênio Esber, publicada por este jornal em 17 de outubro, com o título “O frei. A farra. O freio”. Na tentativa de desqualificar a trajetória de uma pessoa de 83 anos que lutou a vida inteira por dignidade e justiça, o colunista mente e desvirtua fatos, merecendo reprovação ética.

Na impossibilidade de que o colunista se retrate, somos obrigados a esclarecer os fatos. Pela versão do colunista, Frei Chico teria incentivado seu irmão, o presidente Lula, a autoprovocar um acidente de trabalho com o objetivo de se aposentar prematuramente para “viver do sindicato e da política”. Lamentável que alguém escreva tamanha barbaridade, desconsiderando os acidentes de trabalho que acontecem todos os dias no Brasil. Apesar do acidente, Lula seguiu trabalhando.

Nada tem a esconder porque sabe da seriedade e transparência da sua gestão

O colunista diz que “parece estranho existir um sindicato que congrega gente que já não trabalha”. Os aposentados não merecem tamanha ofensa. A frase supõe, perversamente, que a aposentadoria de uma pessoa representa o fim da sua vida, física e mental, tornando-a incapacitada para qualquer trabalho. A existência de um sindicato de aposentados é necessária porque não existe legislação ideal, e somente a luta organizada pode conquistar reivindicações por direitos. Isso foi o que levou à criação do Sindnapi há 25 anos, com conquistas importantes como a antecipação do reajuste do salário-mínimo para janeiro e o aumento real acima da inflação, além de diversos benefícios.